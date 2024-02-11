شاهد في «اقتصاد بلس».. منحة الزوجة والأبناء بين الاستحقاق والتحديات

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» المذاعة على قناة «الوسط» (wtv)، مساء الأحد، الضوء على ثلاثة ملفات جديدة على الساحة الليبية.

أولها يتعلق بالتحديات التي تواجه منحة الزوجة والأبناء، فيما الثاني يركز على الأضرار التي سبَّبها ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن.

وتعرج الحلقة على تكليف مجلس النواب، بلقاسم نجل قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، مديرًا عامًا لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بصلاحيات وزارة المالية، لتحصيل الأموال بالاقتراض من مصرف ليبيا المركزي، واستثنائه من لائحة العقود الإدارية وقانوني الرقابة المالية وديوان المحاسبة.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

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