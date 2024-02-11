الطلاب الجدد يلتحقون بكلية الشرطة لبدء فترة التدريب

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأحد، بدء التحاق طلاب الدفعة «37» بكلية ضباط الشرطة لمن اجتازوا اختبارات القبول بنجاح.

وزار مدير مكتب وزير الداخلية، اللواء عبدالواحد امحمد عبد الصمد، مقر كلية الشرطة أمس السبت، حيث التقى الطاقم التدريبي، وحثهم على تطبيق اللوائح المعمول بها.

فحص مرافق الكلية قبل بدء الدراسي

وأجرى عبدالصمد جولة -رفقة مدير الكلية- شملت الفصول الدراسية وجناح الطلبة والتدريب والمطعم وبهو الطلبة، وغيرها من المرافق الحيوية بالكلية، واطلع على مدى الجهوزية والاستعداد.

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وفي قوات سابق، دعت وزارة الداخلية الطلبة الذين جرى قبولهم إلى الحضور لمقر ديوان وزارة الداخلية عند العاشرة صباح اليوم الأحد، ومعهم احتياجاتهم الشخصية لبدء فترة التدريب.

وأضافت أنه جرى تجهيز الحافلات، لنقلهم من مقر الوزارة في طريق المطار إلى الكلية، للشروع في التدريبات.