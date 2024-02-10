«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على معظم الساحل الليبي...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من رياح جنوبية غربية إلى قبلية نشطة على معظم الساحل، خاصة الممتد من بنغازي إلى درنة، وتتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء تشهد تكاثرا للسحب المتوسطة.
- رياح جنوبية غربية إلى غربية، تتراوح سرعتها بين 10 عقد و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على معظم الساحل.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب، وتتكاثر غدا.
- رياح قبلية إلى جنوبية شرقية بشكل عام، وتتراوح سرعتها بين 10 عقد و25 عقدة، وتصل غدا إلى 30 عقدة على ساحل شحات.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر، ويصل صباح غد إلى مترين على ساحل شحات.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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