«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على معظم الساحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من رياح جنوبية غربية إلى قبلية نشطة على معظم الساحل، خاصة الممتد من بنغازي إلى درنة، وتتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء تشهد تكاثرا للسحب المتوسطة.

- رياح جنوبية غربية إلى غربية، تتراوح سرعتها بين 10 عقد و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على معظم الساحل.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.