استعدادات مبكرة لتأمين احتفالات ذكرى ثورة فبراير (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، مساء الجمعة، استعدادها لتأمين احتفالات الذكرى الـ13 لثورة 17 فبراير.

وأظهرت صور، نشرتها الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، انتشارا أمنيا مكثفا واستيقافات أمنية، لضبط مخالفات السير.

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وفي السابع عشر من فبراير العام 2011 انطلق الحراك الشعبي في ليبيا ضمن موجة ثورات «الربيع العربي»، فبعد تونس ومصر جاء الدور على الليبيين الذين خرجوا ضد نظام العقيد معمر القذافي بحثًا عن الحرية.

إلى ذلك، استعدات شركة الخدمات العامة بطرابلس لذكرى الثورة بتركيب الزينة المضيئة والأعلام الوطنية من جزيرة القدس إلى الإشارة الضوئية عند نادي الاتحاد بالتعاون مع الحرس البلدي التابع للشركة.

من الاستعدادات الأمنية لتأمين ثورة فبراير، 9 فبراير 2024. (وزارة الداخلية)

من الاستعدادات الأمنية لتأمين ثورة فبراير، 9 فبراير 2024. (وزارة الداخلية)

من الاستعدادات الأمنية لتأمين ثورة فبراير، 9 فبراير 2024. (وزارة الداخلية)

من الاستعدادات الأمنية لتأمين ثورة فبراير، 9 فبراير 2024. (وزارة الداخلية)

من الاستعدادات الأمنية لتأمين ثورة فبراير، 9 فبراير 2024. (وزارة الداخلية)

من الاستعدادات الأمنية لتأمين ثورة فبراير، 9 فبراير 2024. (وزارة الداخلية)

من الاستعدادات الأمنية لتأمين ثورة فبراير، 9 فبراير 2024. (وزارة الداخلية)