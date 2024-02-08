خطة أمنية لتأمين احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش مسؤولون أمنيون من وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا خصص لمناقشة إعداد الخطة الأمنية لتأمين احتفالات الذكرى 12 لثورة 17 فبراير 2011، والإشراف على تنفيذها من قبل الأجهزة الأمنية المختصة.

وترأس الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات بديوان الوزارة في طرابلس وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات ورئيس اللجنة الفرعية الأمنية وعضو اللجنة العليا المشكلة اللواء بشير أبوالقاسم، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحها على «فيسبوك».

وقالت الوزارة إن الاجتماع شارك فيه مندوبون عن الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء ومدير أمن طرابلس وبعض الأجهزة والإدارات الأمنية المتخصصة التابعة لوزارة الداخلية.

وأضافت وزارة الداخلية أن المشاركين في الاجتماع أكدوا على التعاون والاستعداد التام لتأمين الاحتفالات بهذه المناسبة.

اجتماع القيادات الأمنية في طرابلس لمناقشة خطة تأمين احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير. (وزارة الداخلية)

اجتماع القيادات الأمنية في طرابلس لمناقشة خطة تأمين احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير. (وزارة الداخلية)

اجتماع القيادات الأمنية في طرابلس لمناقشة خطة تأمين احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير. (وزارة الداخلية)

اجتماع القيادات الأمنية في طرابلس لمناقشة خطة تأمين احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير. (وزارة الداخلية)