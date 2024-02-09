جمرك مصراتة: ضبط شحنة كبيرة من مخدر الحشيش

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز جمرك ميناء مصراتة البحري، اليوم الجمعة، إحباط محاولة تهريب «شحنة كبيرة» من مخدر «الحشيش» دون أن يوضح الكمية بالتحديد.

وأوضح في بيان مقتضب، أن مركز جمرك ميناء المنطقة الحرة مصراتة ضبط الشحنة داخل سيارة، دون أن يضيف مزيد التفاصيل.

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وفي يناير الماضي، قال النائب العام المستشار الصديق الصور إن النيابة العامة أصبحت لديها صورة واضحة بالكامل عن شبكات الاتجار بالمخدرات، سواء المسالك والمسارات أو الأشخاص والجماعات، لافتا إلى تسجيل ثلاثين واقعة جلب مواد مخدرة إلى ليبيا خلال العام 2023.

وأضاف الصور خلال مؤتمر صحفي، أن إجراءات النيابة العامة أسفرت عن ضبط 100 متهم خلال العام 2023 تعمدوا جلب المخدرات والمؤثرات العقلية من عدة دول والاتجار فيها داخل البلاد، مشيرا إلى وصول عدد المضبوطين محليا ودوليا في تلك القضايا إلى 160 متهما، من بينهم 5 متهمين صدرت أوامر قبض لهم عن طريق «الإنتربول».

جانب من شحنة «الحشيش» التي ضبطها جمرك ميناء مصراتة، 9 فبراير 2024. (جمرك مصراتة)

جانب من شحنة «الحشيش» التي ضبطها جمرك ميناء مصراتة، 9 فبراير 2024. (جمرك مصراتة)

جانب من شحنة «الحشيش» التي ضبطها جمرك ميناء مصراتة، 9 فبراير 2024. (جمرك مصراتة)

جانب من شحنة «الحشيش» التي ضبطها جمرك ميناء مصراتة، 9 فبراير 2024. (جمرك مصراتة)