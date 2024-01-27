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النائب العام: حبس متهم بحيازة 344 كيلو حشيش في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 يناير 2024, 12:40 صباحا
النائب العام: حبس متهم بحيازة 344 كيلو حشيش في طبرق
قطعة من كميات الحشيش المضبوطة مع المتهم في طبرق (صفحة النائب العام بفيسبوك)
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أعلنت النيابة العامة حبس أحد المتهمين في تشكيل عصابي يتاجر في المواد المخدرة، مع قرار بضبط باقي المتهمين.

وقالت النيابة العامة في بيان، الجمعة، إن نيابة غرب طبرق الابتدائية نظرت في مدونة الاستدلال لمأمور الضبط القضائي بمكتب مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المنطقة الشرقية للقبض على المتهم.

وأوضح البيان أن المتهم أحد أفراد التشكيل وضبط في حالة تلبس بنقل ما يقرب من 344 كيلو غراما من مخدر الحشيش.

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وأضافت النيابة أن المحقق قام بتحريز المادة المخدرة وباشر استجواب المتهم في الواقعة؛ فأمر بحبسه احتياطياً على ذمة القضية؛ ووجَّه الجهات الضبطية بضبط وإحضار باقي المتهمين.

جانب من كميات الحشيش المضبوطة مع المتهم في طبرق (صفحة النائب العام بفيسبوك)
جانب من كميات الحشيش المضبوطة مع المتهم في طبرق (صفحة النائب العام بفيسبوك)
جانب من كميات الحشيش المضبوطة مع المتهم في طبرق (صفحة النائب العام بفيسبوك)
جانب من كميات الحشيش المضبوطة مع المتهم في طبرق (صفحة النائب العام بفيسبوك)
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