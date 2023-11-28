جمرك مصراتة يضبط حاوية تماثيل قادمة من الصين (فيديو وصور)

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز جمرك ميناء مصراتة البحري حاوية قادمة من الصين بها تماثيل متعددة الأحجام.

وقال إنه صادر محتويات الحاوية، لأنها «تخالف تعاليم الدين الإسلامي والآداب العامة»، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الإثنين.

الحاوية قادمة من الصين

وأوضح المركز أنه «خلال عملية التفتيش الروتيني، جرى ضبط حاوية، قادمة من الصين، داخلها تماثيل مخالفة للتعاليم الإسلامي والآداب العامة».

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وأضاف: «وضعت مواد منزلية في بداية الحاوية، لكن لدى تفتيش المحتويات عثر داخلها على التماثيل، وجرى تحرير محضر بالواقعة، للتحقيق مع الشركة المستوردة، وسيجرى إتلاف المحتويات المخالفة».

أفراد جمرك ميناء مصراتة البحري خلال ضبط تماثيل ضمن حاوية قادمة من الصين، 27 نوفمبر 2023. (صفحة الجمرك على فيسبوك)

أفراد جمرك ميناء مصراتة البحري خلال ضبط تماثيل ضمن حاوية قادمة من الصين، 27 نوفمبر 2023. (صفحة الجمرك على فيسبوك)