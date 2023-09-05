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تواصل إتلاف 200 حاوية تحتوي على شحنة أرز فاسد في ميناء طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 سبتمبر 2023, 05:41 مساء
تواصل إتلاف 200 حاوية تحتوي على شحنة أرز فاسد في ميناء طرابلس
شاحنات محملة بالأرز الفاسد في طريقها للتخلص من الشحن. (وزارة الحكم المحلي)
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أعلنت وزارة الحكم المحلي في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» تواصل عملية إتلاف محتويات 200 حاوية تحوي شحنة أرز فاسد في ميناء طرابلس، وذلك من قِبل لجنة الإتلاف والإبادة في مديرية شؤون الإصحاح البيئي بطرابلس.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «اللجنة واصلت، اليوم الثلاثاء، أعمالها، ولليوم السابع على التوالي، في الإشراف على عملية إتلاف شحنة الأرز الفاسد الموجودة في ميناء طرابلس البحري، والتي تقدر بنحو 200 حاوية».

- إتلاف 200 حاوية أرز بميناء طرابلس

وأوضحت الوزارة أن إتلاف الشحنة يجرى بالتنسيق مع إدارة ميناء طرابلس البحري، وبالتعاون مع مركز جمرك الميناء، ولجنة الإتلاف الجمركي، وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة، وشركة الخدمات العامة، والشركة الليبية للموانئ.

شاحنات محملة بالأرز الفاسد في طريقها للتخلص من الشحن. (وزارة الحكم المحلي)
شاحنات محملة بالأرز الفاسد في طريقها للتخلص من الشحن. (وزارة الحكم المحلي)
شاحنات محملة بالأرز الفاسد في طريقها للتخلص من الشحن. (وزارة الحكم المحلي)
شاحنات محملة بالأرز الفاسد في طريقها للتخلص من الشحن. (وزارة الحكم المحلي)
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