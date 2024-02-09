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موقف حكومة الدبيبة يؤجل افتتاح القنصلية الروسية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 فبراير 2024, 12:31 صباحا
موقف حكومة الدبيبة يؤجل افتتاح القنصلية الروسية في بنغازي
السفير الروسي لدى ليبيا غايدار أغانين (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد السفير الروسي لدى ليبيا غايدار أغانين، الخميس، تأجيل افتتاح القنصلية العامة الروسية في بنغازي في الوقت الراهن، في أعقاب رد سلبي من حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، وذلك «لأسباب لم يجر شرحها».

جاء ذلك في مقابلة للسفير الروسي مع وكالة «نوفوستي» الرسمية، لمناسبة يوم الدبلوماسي في روسيا الذي يصادف 10 فبراير الجاري.

وقال أغانين إن السفارة الروسية في طرابلس، إضافة إلى الجزء الغربي من البلاد، الذي تسيطر عليه حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» تتواصل أيضًا مع شرق ليبيا.

لكن الأمر حتى الآن لا يسير بسلاسة، حيث «لا ترى السلطات في طرابلس اليوم أن الوجود الدبلوماسي الروسي في الشرق يلبي مصالح الشعب الليبي بأكمله، لذا جرى تأجيل افتتاح القنصلية العامة في بنغازي لأسباب لم يجر شرحها بالكامل»، وفق تعبير السفير.

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وأعرب أغانين عن أمله في الحصول على «رد إيجابي في المستقبل القريب»، بينما تواصل السفارة الروسية محاولاتها إقناع «القادة الليبيين» بضرورة هذا الإجراء.

أغانين يؤكد أهمية افتتاح القنصلية العامة الروسية في بنغازي
وشدد على أهمية افتتاح القنصلية العامة الروسية في بنغازي والذي من شأنه أن «يسهل بشكل كبير تدفق المساعدات الإنسانية الروسية إلى المناطق المتضررة من العاصفة دانيال شرق البلاد، لا سيما مدينة درنة».

ووفقا للسفير الروسي، فقد وصلت إلى ليبيا سبع طائرات تابعة لوزارة الطوارئ والدفاع لتسليم مساعدات إنسانية وطبية إلى شرق ليبيا.

وتابع الدبلوماسي أن وجود مكتب قنصلي في مدينة بنغازي «من شأنه أن يبسط إلى حد كبير طرق التفاعل بشأن هذه القضية الإنسانية الأكثر أهمية»، و«يستمر الدعم الإنساني للسكان المتضررين».

وفي 7 ديسمبر الماضي، أعلن السفير الروسي لدى ليبيا عمل سفارة موسكو بكامل طاقمها من طرابلس وتقديم خدماتها بشكل طبيعي.

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