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الباعور يناقش ترتيبات استئناف عمل سفارة روسيا من طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 فبراير 2024, 10:52 مساء
الباعور يناقش ترتيبات استئناف عمل سفارة روسيا من طرابلس
المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية الطاهر الباعور يجتمع مع السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين، الثلاثاء 6 فبراير 2024 (وزارة الخارجية)
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ناقش المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الطاهر الباعور، استئناف عمل سفارة روسيا من طرابلس.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بديوان الوزارة مع السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين، بحسب بيان للوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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واستعرض اللقاء الترتيبات اللازمة لاستئناف السفارة الروسية لممارسة عملها من العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة، وفق البيان.

وفي 7 ديسمبر الماضي، أعلن السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين عمل موسكو بكامل طاقمها من طرابلس وتقديم خدماتها بشكل طبيعي، مؤكدًا دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي في إجراء الانتخابات وفق «قوانين عادلة».

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