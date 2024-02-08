بدء توزيع أدوية الأورام على المرافق الصحية

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي

بدأ جهاز الإمداد الطبي، الأربعاء، توزيع الأدوية الخاصة بمرضى الأورام على المستشفيات والمراكز المتخصصة، وذلك بحضور رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة من نائب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح.

وأكد رئيس لجنة الإدارة الدكتور عبدالعزيز الشمام أن طلبيات أدوية الأورام يجرى نقلها للمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة في علاج مرضى الأورام بسيارات مبردة لضمان وصولها وفق المعايير المعمول بها.

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وأوضح الشمام أن أول شحنة من أدوية الأورام خرجت من المخازن لمركز علاج مرضى الأورام مصراتة ومستشفى سبها والمستشفيات والمراكز المختصة بالمنطقة الشرقية.

وأمس الثلاثاء أعلن أبوجناح التوصل إلى اتفاق مع الشركات الموردة للأدوية لتوفيرها للمرضى بالتنسيق مع جهاز الإمداد الطبي.

الدفعة الأولى من أدوية الأورام خلال نقلها للمرافق الصحية، الأربعاء 7 فبراير 2024 (جهاز الإمداد الطبي)

الدفعة الأولى من أدوية الأورام خلال نقلها للمرافق الصحية، الأربعاء 7 فبراير 2024 (جهاز الإمداد الطبي)