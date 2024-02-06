عقيلة ورئيس «الشورى القطري» يبحثان بالدوحة تعزيز التعاون البرلماني

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني والتنسيق المشترك بين البلدين، بحسب ما أعلنه الغانم عبر حسابه على منصة «إكس» مساء اليوم الثلاثاء.

واستقبل الغانم عقيلة والوفد المرافق له بمقر مجلس الشورى القطري في الدوحة، وقال إنه بحث مع المسؤولين الليبيين «جملة من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الأخوية القائمة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، لا سيما ما يتعلق منها بعلاقات التعاون البرلماني والتنسيق المشترك، حيث استعرضنا سبل تعزيزها وتنميتها».

وجدد رئيس مجلس الشورى القطري خلال اللقاء ترحيبه بعقيلة والوفد المرافق له في بلده الثاني قطر، معربًا عن تطلعه «إلى أن تسهم زيارته في تعزيز روابط الأخوة التي تجمع بلدينا وشعبينا».

عقيلة يشيد بالعلاقات بين ليبيا وقطر

وأضاف مجلس الشورى القطري عبر موقعه على الإنترنت أن عقيلة «أشاد من جانبه بالعلاقات الأخوية المتينة بين قطر وليبيا، مؤكدًا حرص مجلس النواب الليبي على تعزيزها وتنميتها».

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حضر الاجتماع نائبة رئيس مجلس الشورى حمدة بنت حسن السليطي، وكل من أعضاء المجلس علي بن سعيد الخيارين، وعبدالرحمن بن يوسف الخليفي، ويوسف بن أحمد الكواري، وشيخة بنت يوسف الجفيري، ويوسف بن علي الخاطر، ويوسف بن أحمد السادة، وناصر بن حسن الكبيسي، والقائم بمهام مساعد الأمين العام للشؤون التشريعية والجلسات واللجان بالمجلس ياسر بن سعود المسلم.

كما حضر اللقاء أيضًا سفير قطر لدى ليبيا خالد بن محمد الدوسري، وسفير ليبيا لدى قطر محمد مصطفى الصغير اللافي، وعضو مجلس النواب عن بنغازي رئيس لجنة الصداقة الليبية - القطرية ورئيس لجنة الطاقة بالمجلس عيسى العريبي، ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية عدنان الشعاب، والنائب إدريس المغربي.

لقاء عقيلة مع رئيس مجلس الشورى القطري في الدوحة، الثلاثاء 6 فبراير 2024. (مجلس الشورى القطري)

لقاء عقيلة مع رئيس مجلس الشورى القطري في الدوحة، الثلاثاء 6 فبراير 2024. (مجلس الشورى القطري)