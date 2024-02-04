  • Alwasat News
Atwasat

«حكومة الوحدة» تبحث التعاون مع الوكالة الألمانية لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 فبراير 2024, 10:34 مساء
«حكومة الوحدة» تبحث التعاون مع الوكالة الألمانية لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة
اجتماع النماوي مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الأحد 4 فبراير 2024. (وزارة الحكم المحلي)
WTV_Frequency

بحث مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة بوزارة الحكم المحلي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أحمد النماوي، اليوم الأحد، مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» آفاق التعاون لدعم المشروعات الصغرى وريادة الأعمال.

وأوضحت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» أن اللقاء تركز على مناقشة تفاصيل تنفيذ مشاريع حاضنات للأعمال ومراكز لريادة الأعمال بالبلديات، وسبل تعزيز الشراكة بين الوكالة الألمانية والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، وكذلك الاطلاع على البرامج التي جرى تنفيذها مسبقًا، وتبادل الخبرات، خصوصًا في مجال التدريب وتطوير الكوادر الوطنية.

- «الحكم المحلي» تخطط لرقمنة منظومة إدارة النفايات بالتعاون مع «GIZ»
- مركز تطوير البلديات يبحث برامج التعاون المشترك مع جامعة كيل والوكالة الألمانية

وأضافت الوزارة أن الجانبين تباحثا أيضًا حول سبل توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذا المجال، وكذلك حول الحاضنات الزراعية، بما في ذلك تطوير الزراعة المائية وتوطينها، وبحث سبل استغلال خبرات الوكالة الألمانية في دعم هذه المجالات، وذلك بما يتماشى مع رؤية الوزارة ويحقق أهدافها في تنويع مصادر الدخل ودعم وتطوير القطاعات الإنتاجية ورعاية المبادرات الريادية.

واستعرض اللقاء الرؤية المستقبلية للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، ومناقشة مدى إمكانات توفير الدعم في مجالات التدريب والتطوير للكوادر المحلية والوطنية، والتأكيد على أهمية دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة وضمان استدامتها في البلديات لتعزيز الاقتصاد الوطني والإسهام في التنمية المكانية بفاعلية.

اجتماع النماوي مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الأحد 4 فبراير 2024. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع النماوي مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الأحد 4 فبراير 2024. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع النماوي مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الأحد 4 فبراير 2024. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع النماوي مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الأحد 4 فبراير 2024. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع النماوي مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الأحد 4 فبراير 2024. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع النماوي مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الأحد 4 فبراير 2024. (وزارة الحكم المحلي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سيناريو «مبابي» و«ريال مدريد» يعود لواجهة الدراما الكروية من جديد

سيناريو «مبابي» و«ريال مدريد» يعود لواجهة الدراما الكروية من جديد
«ملعب الوسط» يحلل مباريات «دورينا» ويكشف أفضل الفرق بالأرقام في مرحلة الذهاب.. الأحد

«ملعب الوسط» يحلل مباريات «دورينا» ويكشف أفضل الفرق بالأرقام في مرحلة الذهاب.. ...
تشريح القنفذ ـ القذافي وأفريقيا (24)

تشريح القنفذ ـ القذافي وأفريقيا (24)
شاهد على «صباح الوسط»: الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الحركة الكشفية

شاهد على «صباح الوسط»: الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الحركة الكشفية
حفل توقيع «ثنائي» للمؤرخ سالم الكبتي والروائية نهلة العربي في مكتبة الكون

حفل توقيع «ثنائي» للمؤرخ سالم الكبتي والروائية نهلة العربي في مكتبة الكون
«مئوية ليبيا» الحلقة (13): توافق وطني .. تكوين جيش .. حرب التحرير

«مئوية ليبيا» الحلقة (13): توافق وطني .. تكوين جيش .. حرب التحرير
كاريكاتير حليم - البرلمان في ليبيا

كاريكاتير حليم - البرلمان في ليبيا
«أونروا»: سكان غزة يموتون أمام أعين العالم

«أونروا»: سكان غزة يموتون أمام أعين العالم
ما تأثير قرارات «المركزي» على سعر الدولار؟

ما تأثير قرارات «المركزي» على سعر الدولار؟
شاهد: ساحل العاج تبلغ نصف النهائي بفوز قاتل على مالي

شاهد: ساحل العاج تبلغ نصف النهائي بفوز قاتل على مالي
خوذة الواقع الافتراضي من «آبل» بـ3500 دولار تدخل السوق الأميركية

خوذة الواقع الافتراضي من «آبل» بـ3500 دولار تدخل السوق الأميركية
جريدة فرنسية تستعرض أبعاد عودة السنوسي إلى طرابلس وتقترح الاستفتاء على مبادرته

جريدة فرنسية تستعرض أبعاد عودة السنوسي إلى طرابلس وتقترح الاستفتاء على مبادرته
«الإذاعة الفرنسية»: روسيا تعزز وجودها في منطقة الساحل عبر ليبيا و3 دول

«الإذاعة الفرنسية»: روسيا تعزز وجودها في منطقة الساحل عبر ليبيا و3 دول
«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة

«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة
شروط ساسة ليبيا تعرقل محاولات إنعاش «مبادرة باتيلي»

شروط ساسة ليبيا تعرقل محاولات إنعاش «مبادرة باتيلي»
شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي للتجاوزات الجماهيرية

شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي ...
الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية

الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية
أرقام وإحصاءات «دورينا» بعد الجولة العاشرة

أرقام وإحصاءات «دورينا» بعد الجولة العاشرة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة: الغارات الإسرائيلية على غزة «أبشع أشكال الإرهاب»
الدبيبة: الغارات الإسرائيلية على غزة «أبشع أشكال الإرهاب»
النويري يترأس اجتماعًا لـ«توحيد الصف والكلمة» في الزاوية والمنطقة الغربية
النويري يترأس اجتماعًا لـ«توحيد الصف والكلمة» في الزاوية والمنطقة...
في برنامج «وسط الخبر».. مسؤول ببلدية زليتن يحذر من كارثة إذا رفض المواطنون إخلاء المساكن
في برنامج «وسط الخبر».. مسؤول ببلدية زليتن يحذر من كارثة إذا رفض ...
تمهيدًا لمؤتمر سرت.. برازافيل تحتضن غدًا قمة حول ليبيا
تمهيدًا لمؤتمر سرت.. برازافيل تحتضن غدًا قمة حول ليبيا
حماد يطالب النائب العام بوقف قرار الدبيبة نقل تبعية شركات عامة إلى «الاستثمار»
حماد يطالب النائب العام بوقف قرار الدبيبة نقل تبعية شركات عامة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن...
رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد
رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة ......
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس...
4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد ......
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية (الخميس 25 يناير 2024)
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق ......
المزيد
ضبط مطلوب في قضية هجرة غير نظامية (صور)
ضبط مطلوب في قضية هجرة غير نظامية (صور)...
بالصور: مداهمة مواقع تهريب الوقود في صبراتة
بالصور: مداهمة مواقع تهريب الوقود في صبراتة...
«حكومة الوحدة» تبحث التعاون مع الوكالة الألمانية لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة
«حكومة الوحدة» تبحث التعاون مع الوكالة الألمانية لدعم ......
حماد يطالب النائب العام بوقف قرار الدبيبة نقل تبعية شركات عامة إلى «الاستثمار»
حماد يطالب النائب العام بوقف قرار الدبيبة نقل تبعية شركات ......
تمهيدًا لمؤتمر سرت.. برازافيل تحتضن غدًا قمة حول ليبيا
تمهيدًا لمؤتمر سرت.. برازافيل تحتضن غدًا قمة حول ليبيا...
المزيد