«حكومة الوحدة» تبحث التعاون مع الوكالة الألمانية لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة بوزارة الحكم المحلي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أحمد النماوي، اليوم الأحد، مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» آفاق التعاون لدعم المشروعات الصغرى وريادة الأعمال.

وأوضحت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» أن اللقاء تركز على مناقشة تفاصيل تنفيذ مشاريع حاضنات للأعمال ومراكز لريادة الأعمال بالبلديات، وسبل تعزيز الشراكة بين الوكالة الألمانية والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، وكذلك الاطلاع على البرامج التي جرى تنفيذها مسبقًا، وتبادل الخبرات، خصوصًا في مجال التدريب وتطوير الكوادر الوطنية.

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وأضافت الوزارة أن الجانبين تباحثا أيضًا حول سبل توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذا المجال، وكذلك حول الحاضنات الزراعية، بما في ذلك تطوير الزراعة المائية وتوطينها، وبحث سبل استغلال خبرات الوكالة الألمانية في دعم هذه المجالات، وذلك بما يتماشى مع رؤية الوزارة ويحقق أهدافها في تنويع مصادر الدخل ودعم وتطوير القطاعات الإنتاجية ورعاية المبادرات الريادية.

واستعرض اللقاء الرؤية المستقبلية للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، ومناقشة مدى إمكانات توفير الدعم في مجالات التدريب والتطوير للكوادر المحلية والوطنية، والتأكيد على أهمية دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة وضمان استدامتها في البلديات لتعزيز الاقتصاد الوطني والإسهام في التنمية المكانية بفاعلية.

اجتماع النماوي مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الأحد 4 فبراير 2024. (وزارة الحكم المحلي)

اجتماع النماوي مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الأحد 4 فبراير 2024. (وزارة الحكم المحلي)

اجتماع النماوي مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الأحد 4 فبراير 2024. (وزارة الحكم المحلي)