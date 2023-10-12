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مركز تطوير البلديات يبحث برامج التعاون المشترك مع جامعة كيل والوكالة الألمانية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 أكتوبر 2023, 04:36 مساء
مركز تطوير البلديات يبحث برامج التعاون المشترك مع جامعة كيل والوكالة الألمانية
اجتماع مدير مركز تطوير البلديات مع مسؤولي جامعة كيل والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تونس. (وزارة الحكم المحلي)
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بحث مدير عام مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية التابع لوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عادل العجيلي والطاقم الفني المصاحب له، في لقاء جمعه بتونس مع مسؤولين بجامعة كيل والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) برامج التعاون المشتركة بين الجانبين.

وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس إن اللقاء تناول العديد من المواضيع «بما في ذلك تبادل الخبرات والمعرفة في مجال تطوير البلديات لاسيما مع الأقران بالدول الأخرى التي لديها خبرة في هذا المجال، والترتيب لتنفيذ زيارات فنية وميدانية للمراكز بالدول التي لديها مراكز مناظرة، بالإضافة إلى العمل على تجهيز رزنامة تدريبية للعام 2024».

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وأضافت الوزارة أنه استعرض أيضًا المشروعات المستهدفة خلال سنة 2024، وبحث أوجه التعاون في تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات بمركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية.

وأكد مدير عام مركز تطوير البلديات عادل العجيلي في ختام اللقاء على أهمية استمرار التعاون مع الجانب الألماني في عقد ورش العمل وتنفيذ الدورات التدريبية وفقاً للاحتياجات التدريبية بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي، لتنمية مهارات موظفي البلديات وإكسابهم المهارات اللازمة، وذلك بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية.

اجتماع مدير مركز تطوير البلديات مع مسؤولي جامعة كيل والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تونس. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع مدير مركز تطوير البلديات مع مسؤولي جامعة كيل والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تونس. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع مدير مركز تطوير البلديات مع مسؤولي جامعة كيل والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تونس. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع مدير مركز تطوير البلديات مع مسؤولي جامعة كيل والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تونس. (وزارة الحكم المحلي)
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