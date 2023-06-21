التومي يبحث مع مؤسسة التعاون الألماني تنفيذ مشروعات مشتركة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي مع مؤسسة التعاون الإنمائي الألماني «GIZ»، ملف البرامج المشتركة بين الجانبين، وعلى رأسها استراتيجية إدارة المخلفات الصلبة والإيرادات المحلية والرعاية الصحية الأولية.

وناقش التومي، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك»، مع ممثلي المؤسسة برامج المشاركة المجتمعية وتطوير خدمة المواطن، كما تطرق إلى مراجعة نتائج زيارته إلى برلين خلال الفترة السابقة.

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وأكد الوزير ضرورة تطوير التعاون المشترك وسرعة تنفيذ البرامج والمشروعات القائمة تمهيداً للانتقال للمرحلة الثالثة من المشروع، والتي تبدأ بحلول يناير 2024.

وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي يجتمع مع ممثلي مؤسسة التعاون الإنمائي الألماني «GIZ»، الأربعاء 21 يونيو 2023 (وزارة الحكم المحلي)

وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي يجتمع مع ممثلي مؤسسة التعاون الإنمائي الألماني «GIZ»، الأربعاء 21 يونيو 2023 (وزارة الحكم المحلي)

وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي يجتمع مع ممثلي مؤسسة التعاون الإنمائي الألماني «GIZ»، الأربعاء 21 يونيو 2023 (وزارة الحكم المحلي)