ديوان المحاسبة يتطلع لتوقيع اتفاقية تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

يتطلع ديوان المحاسبة في طرابلس إلى خلق شراكة استراتيجية وتوقيع اتفاقية للتعاون والدعم الفني مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي الذراع التنفيذية لوزارة الخارجية الألمانية في برلين.

وعقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووكيله علاء الدين المسلاتي، ومديرو الإدارات المختصة بالديوان، اليوم الخميس، اجتماعًا مع بعض المختصين والمسؤولين بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، من بينهم المدير الإقليمي للوكالة، ومسؤولة الملف الليبي، ومسؤول ملف تطوير البلديات، بحسب ما نشره الديوان عبر صفحته على «فيسبوك».

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وأوضح ديوان المحاسبة أن لقاء شكشك ومسؤولي الديوان مع وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جرى خلاله بحث سبل التعاون المشترك لتطوير العمل الرقابي، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الخارجية الليبية والوكالة الألمانية للتعاون الفني لتقديم الدعم الفني لمؤسسات الدولة.

الخطة الاستراتيجية لديوان المحاسبة

وأضاف أن الاجتماع تناول التعريف بعمل ديوان المحاسبة، وعرضًا لخطته الاستراتيجية، ومشاريع التطوير المستهدفة، وأُطر التعاون الممكنة بين الديوان والوكالة الألمانية لتطوير العمل الرقابي وفقًا للاستراتيجية المعتمدة من قبل رئيس الديوان، وبما يتماشى والمعايير الدولية المعتمدة بالخصوص.

وقال ديوان المحاسبة إن ذلك «جاء في إطار سعي الديوان لخلق شراكات استراتيجية للتبادل الفني والاستفادة من تجارب الدول في مجال تنمية العمل الرقابي وتقييم الأداء، وتمهيدًا لتوقيع اتفاقية للتعاون والدعم الفني بين الطرفين».

اجتماع شكشك ومسؤولي ديوان المحاسبة مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الخميس 5 أكتوبر 2023. (ديوان المحاسبة)

اجتماع شكشك ومسؤولي ديوان المحاسبة مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الخميس 5 أكتوبر 2023. (ديوان المحاسبة)

اجتماع شكشك ومسؤولي ديوان المحاسبة مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الخميس 5 أكتوبر 2023. (ديوان المحاسبة)