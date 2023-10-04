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التومي يبحث تعزيز التعاون الإنمائي مع مؤسسة ألمانية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 08:43 صباحا
التومي يبحث تعزيز التعاون الإنمائي مع مؤسسة ألمانية
لقاء التومي مع مسؤولي المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، 3 أكتوبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
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بحث وزير الحكم المحلي بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، بدرالدين التومي، الثلاثاء، مع المدير الإقليمي للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، مانفريد كارل فريديريش، والوفد المرافق له، التعاون المشترك والبرامج القائمة بين الجانبين، إضافة إلى آفاق التعاون الإنمائي. 

وأشار الوزير خلال اللقاء إلى «التقدم المحرز» في مستوى الإدارة المحلية، لا سيما في مجال توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إنجاز الأعمال الإدارية وتقديم الخدمات في القطاع، مؤكدًا سير الوزارة بـ«خطى مدروسة» نحو تنفيذ عدة مشاريع في مجال التحول الرقمي، لافتًا إلى أن جل أعمال الوزارة الإدارية باتت تدار إلكترونيًا، وذلك وفق بيان صادر عن الوزارة.

وقالت وزارة الحكم المحلي إن مناقشات التومي مع المؤسسة الألمانية تأتي في إطار تنسيق التعاون في مجالات متعددة من شأنها تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الإدارة المحلية. 

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تفعيل البلديات وزيادة حجم مواردها
وخلال اللقاء، نبه التومي إلى اتخاذ حزمة إجراءات خلال الأيام المقبلة من شأنها تفعيل البلديات وزيادة حجم مواردها وخصوصًا في مجال إدارة الأصول الواقعة في نطاق عملها.

وأشار إلى عمل الحكومة على تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تعزيز دور المرأة والشباب وتمكينهم من المشاركة في صناعة القرار المحلي ورسم السياسات العامة للدولة.

بدوره، أكد الجانب الألماني استعداده لتعزيز التعاون مع الوزارة والعمل على تنفيذ مزيد البرامج والمشروعات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وأشاد بجهود الوزارة في تعزيز الإدارة المحلية وتوفير الخدمات للمواطنين، حسب البيان.

لقاء التومي مع مسؤولي المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، 3 أكتوبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
لقاء التومي مع مسؤولي المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، 3 أكتوبر 2023. (وزارة الحكم المحلي)
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