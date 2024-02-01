السيسي والمنفي يتوافقان على ترسيخ أمن ليبيا وخروج المرتزقة منها

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، دعم مصر لجميع الجهود الرامية لحماية وحدة الأراضي الليبية ودعم مؤسسات الدولة لتمكينها من الاضطلاع بدورها لتحقيق هدف عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بما يحقق «مصالح الشعب الليبي ويدفع مسار الاستقرار والتنمية في ليبيا».

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري بقصر الاتحادية لرئيس المجلس الرئاسي، حيث أكد اللقاء أهمية العمل على ترسيخ وحدة وأمن الدولة الليبية وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ومواصلة العمل على تعزيز قدرات مؤسسات الدولة الليبية للقيام بدورها واستكمال مسار الانتخابات، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وأشار البيان إلى إشادة المنفي بـ«الدور المصري الداعم لليبيا على جميع الأصعدة، وما تقدمه مصر من مساندة صادقة لجهود المصالحة الوطنية الشاملة، وحرص مصر على توحيد مؤسسات الدولة الليبية»، واعتبر ذلك «أمرًا جوهريًا لاستعادة الاستقرار في البلاد».