السنوسي يعرض مبادرته للحوار الوطني على وفد من الطوارق

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي في ليبيا محمد السنوسي، اليوم الثلاثاء، وفدًا من الطوارق، في إطار «المشاورات المكثفة من أجل الوصول إلى حوار وطني ناجح تحت مظلة الشرعية الدستورية الملكية».

وقال السنوسي عبر حسابه على منصة «إكس» إن «مكون الطوارق هو جزء أصيل ومهم من مكونات المجتمع الليبي»، مشيرا إلى مساهمته «في إثراء النقاش الذي دار اليوم حول المستقبل المشرق للبلاد».

واستقبل نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي عدة وفود ممثلين للمكونات الاجتماعية الليبية، في سياق مبادرته التي يقول إنها تهدف إلى إعادة توحيد الليبيين من خلال العودة إلى دستور 1951.

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هل يعود السنوسي إلى ليبيا؟

والخميس الماضي، توقعت مصادر فرنسية عودة السنوسي بمبادرة من رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبد الحميد الدبيبة، إلى ليبيا في 9 فبراير.

وسبق أن اقترح السنوسي، مطلع شهر يناير الجاري، إعادة العمل بدستور 1951 باعتباره «نقطة انطلاق منطقية» لإعادة إرساء الديمقراطية وتقليل الصراع على السلطة، منتقدًا مبادرات المجتمع الدولي التي فشلت طيلة 12 سنة في تقديم الحل، معرجًا على نتائج الحوار الوطني الذي شرع فيه كآلية للمصالحة الوطنية.