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الشعاب ينفي لـ«بوابة الوسط» شائعات اختراق منظومة الناخبين

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي الثلاثاء 30 يناير 2024, 08:41 مساء
الشعاب ينفي لـ«بوابة الوسط» شائعات اختراق منظومة الناخبين
عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عبدالحكيم الشعاب (أرشيفية: الإنترنت)
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نفى عضو مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، عبدالحكيم الشعاب، الأنباء المتداولة بشأن اختراق منظومة تسجيل الناخبين.

وقال الشعاب في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن هذه الأخبار عارية من الصحة جملةً وتفصيلًا ومجرد شائعات، مؤكدًا أنه لا توجد أي عملية اختراق أو مساس بالمنظومة، وكذلك جميع منظومات المفوضية، بما فيها منظومة تسجيل الناخبين.

وأوضح أن منظومة الناخبين «تتمتع بأعلى مستويات الحماية والتأمين وغير قابلة للاختراق»، لافتًا إلى أن الأخبار المتداولة حول اختراقها في هذا الوقت «يراد بها التشويش على العملية الانتخابية، وحرمان الناخبين من ممارسة حقوقهم السياسية، من خلال بث الشائعات والتأثير على حجم الثقة التي تحظى بها المفوضية بين جميع أبناء وأطياف الشعب الليبي»، على حد قوله.

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وطمأن الشعاب الناخبين على «سلامة المنظومة وجودة حمايتها»، داعيًا وسائل الإعلام إلى «تحري الدقة والمصداقية قبل نشر مثل هذه الأخبار، والمساهمة مع المفوضية في مسؤوليات التوعية الانتخابية، التي من شأنها رفع مستويات المشاركة الانتخابية، باعتبارها السبيل الوحيد للتحول الديمقراطي السلمي».

وانتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تفيد بأن البيانات والوصول إلى نظام الانتخابات معروضة للبيع بعد تعرضها لاختراق.

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