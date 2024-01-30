الثلوج تكسو عدة مناطق بالجبل الأخضر (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

تساقطت الثلوج، اليوم الثلاثاء، بكمية كبيرة على بعض مناطق الجبل الأخضر.

ونشر المركز الوطني للأرصاد الجوية صورًا عبر صفحته على «فيسبوك» تظهر تغطية الثلوج عدة مناطق خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر.

وحذَّر المركز من اضطراب حالة البحر على الساحل الليبي الممتد من شحات إلى طبرق مع رياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة، تتراوح ما بين (25-35) عقدة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (3.00-4.50) متر، ويصل إلى 5.00 متر على ساحل درنة غدًا الأربعاء مع هبوط في الرؤية الأفقية وهطول أمطار غزيرة.

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وتداولت صفحات على موقع «فيسبوك» صورًا تظهر سقوط زخات ثلج خفيف على بعض مرتفعات الجبل الأخضر «سيدي الحمري وبلقس والفايدية والبيضاء وما جاورها».

وهذه ليست المرة الأولى التي يتساقط فيها الثلج على منطقة الجبل الأخضر، فهي من أكثر مناطق ليبيا ارتفاعًا وتعرُّضًا للبرودة والصقيع شتاءً.

الثلج يغطي مناطق في الجبل الأخضر، 30 يناير 2024. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)

الثلج يغطي مناطق في الجبل الأخضر، 30 يناير 2024. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)

الثلج يغطي مناطق في الجبل الأخضر، 30 يناير 2024. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)