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الثلوج تتساقط على الفايدية بالجبل الأخضر (فيديو وصور)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 يناير 2024, 12:39 مساء
الثلوج تتساقط على الفايدية بالجبل الأخضر (فيديو وصور)
هطول زخات الثلج على منطقة الفايدية بالجبل الأخضر، 30 يناير 2024. (تصوير: منصف بوقريمية)
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هطلت الثلوج بكمية جيدة على منطقة الفايدية بالجبل الأخضر، التي تقع على بعد 22 كيلومترا جنوب مدينة البيضاء.

وتداولت صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا تظهر تساقط الثلوج وتغطيتها لنطاق واسع من الفايدية.

سقوط زخات ثلج على مرتفعات الجبل الأخضر
وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في نشرته اليوم الثلاثاء، سقوط زخات ثلج خفيف على بعض مرتفعات الجبل الأخضر «سيدي الحمري وبلقس والفايدية والبيضاء وما جاورها».

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وأظهرت النشرة الجوية انخفاضا ملحوظا في تلك المرتفعات حيث تتراوح درجات الحرارة هناك بين أربع وسبع درجات مئوية.

 

هطول زخات الثلج على منطقة الفايدية بالجبل الأخضر، 30 يناير 2024. (تصوير: منصف بوقريمية)
هطول زخات الثلج على منطقة الفايدية بالجبل الأخضر، 30 يناير 2024. (تصوير: منصف بوقريمية)
هطول زخات الثلج على منطقة الفايدية بالجبل الأخضر، 30 يناير 2024. (تصوير: منصف بوقريمية)
هطول زخات الثلج على منطقة الفايدية بالجبل الأخضر، 30 يناير 2024. (تصوير: منصف بوقريمية)
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