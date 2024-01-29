بالصور: إصلاح عطب بشبكة الكهرباء في تاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، إصلاح عطب في دائرة توزيع تاورغاء.

استبدال محول معطوب في تاورغاء

ونشرت الشركة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورا لاستبدال محول معطوب (حسين غيث)، ومحول معطوب (الرتيمي). وأشارت إلى «تنفيذ خط 11 ك.ف لتغذية ميزان بوابة 60 وتحسين شبكة محطة الوقود وخط الغاز الوشكة».

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في هذه الأثناء، يجري الانتقال للمرحلة الثانية من أعمال تركيب المصفيات في محطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة، وذلك بعد الإنتهاء من صيانتها والتي ستساهم في رفع كفاءة القدرات الإنتاجية للوحدات البخارية.

من أعمال إصلاح عطب في دائرة توزيع تاورغاء، 29 يناير 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال إصلاح عطب في دائرة توزيع تاورغاء، 29 يناير 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال إصلاح عطب في دائرة توزيع تاورغاء، 29 يناير 2023. (الشركة العامة للكهرباء)