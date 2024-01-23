تورط شركة إسبانية في تهريب أنظمة مضادة للمسيرات إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلنت الشرطة الوطنية في إسبانيا تورط شركة محلية في تصدير أنظمة مضادة للطائرات المسيرة إلى ليبيا بشكل غير قانوني، مع اعتقال خمسة أشخاص من المتورطين.

واعتقلت الشرطة الإسبانية خمسة أشخاص في مدن مدريد وفالينسيا متورطين في تهريب نظام مضاد للمسيرات إلى ليبيا تتخطى قيمته مليوني يورو، كان معدا للوصول إلى مطار طرابلس الدولي، كما نقل موقع «يورو ويكلي نيوز»، الإثنين.

ومن بين المعتقلين أربعة مديرين لشركة تكنولوجيا مقرها مدريد متخصصة في المواد الدفاعية، إضافة إلى مواطن ليبي مرتبط بقوات الردع الخاصة، كما كشفت التحقيقات.

- خبراء أفارقة: أسلحة مسربة من ليبيا فاقمت جرائم قطاع الطرق في دول الساحل

- كيف انتعش تهريب «الأسلحة الحديثة» من ليبيا إلى دول الساحل؟

شبكة معقدة لتهريب المسيرات إلى ليبيا

وبدأت تحقيقات الشرطة الإسبانية في العام 2020، إذ كشفت شبكة معقدة من المهربين، تعمل على نقل طائرات مسيرة ومعدات وكاميرات حرارية إلى ليبيا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ولقرارات حظر السلاح المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي.

وخلال مداهمات متزامنة في فالنسيا ومدريد، صادرت الشرطة أدلة رقمية وتكنولوجية ذات قيمة، وجرى تسليم الأفراد بعد إلقاء القبض عليهم إلى محكمة التحقيق المركزية، حيث أمر القاضي بسجن اثنين من المتهمين.

وتمثل المواد المضبوطة والإجراءات القانونية الجارية خطوة كبيرة في المعركة ضد تجارة الأسلحة غير المشروعة والتهريب الدولي.