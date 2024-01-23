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ميلوني وإردوغان يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 يناير 2024, 09:02 صباحا
ميلوني وإردوغان يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا
ميلوني وإردوغان. (أرشيفية: ديكود 39)
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بحثت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مع الرئيس رجب طيب إردوغان تطورات الأوضاع في ليبيا، إضافة إلى الهجرة غير النظامية، حيث تعتزم وزارتي الخارجية في البلدين إبرام اتفاق في هذا الملف.

جاء ذلك خلال لقاء أخير جرى في إسطنبول، ناقش خلاله الطرفان أمن وتنمية منطقة البحر الأبيض المتوسط مع التركيز بشكل خاص على ليبيا، ومستقبل أفريقيا أيضا في ضوء قمة روما المقبلة، وفق موقع «ديكود 39» الإيطالي.

تخفيض تدفقات الهجرة
وأشار الموقع الإيطالي إلى أن تعزيز التعاون بين البلدين أدى إلى انخفاض بنسبة 56% في تدفقات الهجرة غير النظامية على طول الممر الإيطالي - التركي.

وتناول اللقاء أيضا التطورات الجارية في غزة، حيث يتواصل العدوان الإسرائيلي الدموي على القطاع، إضافة إلى المستجدات في الحرب الروسية - الأوكرانية.

وبخصوص العلاقات الثنائية، بحث الطرفان سبل تحقيق الهدف المشترك لإيطاليا وتركيا المتمثل في رفع قيمة التجارة البينية إلى 30 مليار دولار على الأقل بحلول العام 2030، فيما جرى تقييم العلاقات الثنائية بجميع أبعادها السياسية والدفاعية والاقتصادية والثقافية، مع تأكيد الوضع الممتاز للعلاقات الاقتصادية مع تبادل تجاري تخطى 25 مليار يورو.

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