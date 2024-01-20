محادثات ليبية - فرنسية حول التعاون في مجال التراث

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة الثقافة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، مبروكة توغي، مع سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، آفاق التعاون في مجال التراث.

ووصف مهراج في منشور على حسابه بمنصة «إكس» اللقاء بـ«المثمر». وقال إنه تمحور حول «آفاق التعاون بين فرنسا وليبيا في مجال التراث والثقافة بكل فروعها».

- الاحتفال باعتماد مواقع ليبية ضمن قائمة تراث العالم الإسلامي

- ترشيح 51 موقعًا ليبيًا للتسجيل في قائمة التراث الإسلامي

- إدراج 21 موقعا أثريا ليبيا بقائمة التراث في العالم الإسلامي

- ليبيا تسعى لتسجيل 21 موقعا أثريا لدى «يونسكو»

بدورها، قالت وزارة الثقافة، في بيان، إن اللقاء بحث «الموضوعات ذات الشأن الثقافي بين ليبيا وفرنسا»، وذلك بحضور مستشار التعاون الثقافي في السفارة الفرنسية، ومدير مكتب التعاون الثقافي الدولي، وخبير شؤون الآثار بمكتب الخبراء في الوزارة.

والأسبوع الماضي، احتفلت ليبيا بتسلم شهادات اعتماد 21 موقعا أثريا ضمن قائمة منظمة تراث العالم الإسلامي، بحضور مبروكة توغي. وشهدت الاحتفالية تسليم الشهادات إلى مندوبي البلديات الواقعة في نطاقها تلك المواقع الأثرية.

ونهاية ديسمبر، صادقت لجنة التراث في العالم الإسلامي التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) على إدراج 21 موقعًا تاريخيًا وعنصرًا ثقافيًا ليبيًا على القوائم النهائية للتراث المادي وغير المادي في العالم الإسلامي، وذلك خلال اجتماعها الحادي عشر في مدينة الرباط المغربية.

مبروكة توغي والسفير الفرنسي، 20 يناير 2024. (حساب السفير على إكس)