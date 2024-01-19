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الوضع في غزة في مشاورات الباعور ونظيره الفلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 يناير 2024, 08:20 مساء
الوضع في غزة في مشاورات الباعور ونظيره الفلسطيني
لقاء الباعور (يسار) ورياض المالكي على هامش قمة عدم الانحياز في أوغندا، 19 يناير 2024. (وزارة الخارجية)
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تصدر الوضع في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة جدول مناقشات المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» الطاهر الباعور مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

وعقد اجتماع الباعور والمالكي على هامش فعاليات أعمال القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز في أوغندا والتي شهدت إعلان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي انضمام ليبيا رسميا إلى جنوب أفريقيا في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية بخصوص الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 24 ألفا و762 شهيدا
- ليبيا تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا بقضية الإبادة الجماعية في غزة
المنفي يدعو إلى تبني منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

وأوضح المنفي في كلمته كذلك انضمام ليبيا إلى القضية الثانية ضد انتهاكات وممارسات الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المزمع عقدها في فبراير المقبل، ودعا حركة عدم الانحياز إلى تبني موقف موحد يدعم منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 24762 شهيدا غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال، فضلًا عن و62108 جرحى.

لقاء الباعور (يسار) ورياض المالكي على هامش قمة عدم الانحياز في أوغندا، 19 يناير 2024. (وزارة الخارجية)
لقاء الباعور (يسار) ورياض المالكي على هامش قمة عدم الانحياز في أوغندا، 19 يناير 2024. (وزارة الخارجية)
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