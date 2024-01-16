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الاتفاق على عقد اجتماعات لدراسة الوثيقة الاجتماعية للأسرة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 يناير 2024, 05:20 مساء
الاتفاق على عقد اجتماعات لدراسة الوثيقة الاجتماعية للأسرة الليبية
اجتماع النائبة انتصار شنيب مع عدد من الأكاديميات لمناقشة وثيقة الأسرة الليبية، 16 يناير 2024. (مجلس النواب)
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اتفقت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب انتصار شنيب مع عدد من الأكاديميات على عقد اجتماعات لدراسة مشروع «الوثيقة الاجتماعية للأسرة الليبية»، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وعقدت شنيب، اليوم الثلاثاء، اجتماعات مع عدد من الأكاديميات المهتمات بقضايا الأسرة، بديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.

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وقال بليحق في تصريح صحفي إن الاجتماع خُصِّص لمناقشة «مشروع الوثيقة الاجتماعية للأسرة الليبية... واختُتم الاجتماع بالاتفاق على عقد مزيد من الاجتماعات لدراسة مشروع الوثيقة التي تهم الأسرة الليبية».

ولم يقدم الناطق باسم مجلس النواب أي معلومات إضافية بشأن الوثيقة الاجتماعية للمرأة الليبية.

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