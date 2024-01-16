عون يبحث مع سفير بريطانيا مساعي زيادة إنتاج النفط والغاز في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير النفط والغاز في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد عون مع سفير بريطانيا لدى ليبيا مارتن لونغدن كيفية رفع كمية إنتاج النفط والغاز وتطوير الحقول، وتحقيق هدف الوصول إلى إنتاج وتصدير مليوني برميل يوميا.

وأعرب السفير البريطاني عن تطلعه لمزيد التقدم في تحسن الوضع العام لحث وتشجيع الاستثمار في ليبيا، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

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وأكد الطرفان سعيهما إلى التعاون المشترك للاستفادة من الخبرات والتقنية ومن فرص التدريب والخبرة المكتسبة في صناعة النفط والغاز.