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110.46 مليار دينار إجمالي الودائع بالمصارف الليبية خلال الربع الثالث

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 01:23 مساء
110.46 مليار دينار إجمالي الودائع بالمصارف الليبية خلال الربع الثالث
مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
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تراجعت الودائع لدى الجهاز المصرفي في ليبيا بنسبة طفيفة (0.8%)، وبقيمة تقارب المليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي (الربع الثالث) ليصل إجماليها إلى 110.46 مليار دينار، مقابل 111.35 مليار في نهاية العام 2022.

وأظهر تحليل بيانات حديثة لمصرف ليبيا المركزي عن الربع الثالث من العام 2023، أن أكثر من نصف هذه الودائع (57.7%) هي ودائع أفراد ومؤسسات وشركات تابعة للقطاع الخاص.

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توزيعات الودائع بالمصارف 
ويتوزع إجمالي الودائع إلى ودائع الأفراد بقيمة 33 مليارا و543 مليون دينار، وودائع شركات ومؤسسات القطاع الخاص بنحو 29 مليارا و581 مليون دينار. بالإضافة إلى ودائع حكومية بقيمة 13 مليارا و175 مليون دينار وودائع للقطاع العام بنحو 33 مليارا و543 مليون دينار.

ويتضح من أرقام النشرة الإحصائية للمصرف المركزي عن الربع الثالث أن إجمالي ودائع القطاع الخاص (أفراد وشركات) قد بلغت 63 مليارا و743 مليون دينار، بانخفاض نسبته 2.6% وقيمته 1.741 خلال الربع الثالث. في حين زادت ودائع الحكومة بنسبة 2.1% وبقيمة 276 مليون دينار، وكذلك ودائع القطاع العام التي ارتفعت بنسبة 1.7% وبقيمة 570 مليون دينار لتسجل 33.54 مليار دينار.

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