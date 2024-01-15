110.46 مليار دينار إجمالي الودائع بالمصارف الليبية خلال الربع الثالث

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت الودائع لدى الجهاز المصرفي في ليبيا بنسبة طفيفة (0.8%)، وبقيمة تقارب المليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي (الربع الثالث) ليصل إجماليها إلى 110.46 مليار دينار، مقابل 111.35 مليار في نهاية العام 2022.

وأظهر تحليل بيانات حديثة لمصرف ليبيا المركزي عن الربع الثالث من العام 2023، أن أكثر من نصف هذه الودائع (57.7%) هي ودائع أفراد ومؤسسات وشركات تابعة للقطاع الخاص.

- «ليبيا المركزي»: الإيرادات النفطية تزيد 15.4% إلى 121.7 مليار دينار في العام 2023

- «المركزي»: توزيع 106 مليارات دينار على المصارف التجارية خلال 2023

توزيعات الودائع بالمصارف

ويتوزع إجمالي الودائع إلى ودائع الأفراد بقيمة 33 مليارا و543 مليون دينار، وودائع شركات ومؤسسات القطاع الخاص بنحو 29 مليارا و581 مليون دينار. بالإضافة إلى ودائع حكومية بقيمة 13 مليارا و175 مليون دينار وودائع للقطاع العام بنحو 33 مليارا و543 مليون دينار.

ويتضح من أرقام النشرة الإحصائية للمصرف المركزي عن الربع الثالث أن إجمالي ودائع القطاع الخاص (أفراد وشركات) قد بلغت 63 مليارا و743 مليون دينار، بانخفاض نسبته 2.6% وقيمته 1.741 خلال الربع الثالث. في حين زادت ودائع الحكومة بنسبة 2.1% وبقيمة 276 مليون دينار، وكذلك ودائع القطاع العام التي ارتفعت بنسبة 1.7% وبقيمة 570 مليون دينار لتسجل 33.54 مليار دينار.