أبو هيسة يبحث الاستفادة من أنشطة المنظمة العربية للتعدين في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير الصناعة والمعادن في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، أحمد أبوهيسة، مع المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، عادل الصقر، إمكانية تنفيذ بعض أنشطة المنظمة في ليبيا خلال العام الجاري.

وقالت الحكومة، اليوم الأحد، إن اللقاء عقد على هامش فعاليات الاجتماع التشاوري التاسع لوزراء الصناعة العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية في العاصمة السعودية الرياض.

نقاش حول إمكانية إقامة مؤتمرات وورش عمل لمنظمة التعدين العربية في ليبيا

وتطرق الطرفان لأهمية الاستفادة من الخدمات والفعاليات التي تنفذها وتقوم بها منظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، خاصة في مجال المشاركة في المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية، وبناء قدرات الكوادر الوطنية.

- أبوهيسة يدعو إلى تكامل عربي في مجال الصناعة

- «بلدي الجفرة» يبحث مع مؤسسة التعدين معوقات مشروع مصنع الأسمنت في سوكنة

- أمين «منظمة منتجي البترول الأفريقية»: ليبيا ضمن أكبر 10 دول بالعالم في مجال الطاقة المتجددة

وتعقد في طرابلس قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، وخلالها قال الأمين العام لـ«منظمة منتجي البترول الأفريقية» عمر فاروق إبراهيم إن ليبيا سيكون لها دور في مجال الطاقة المتجددة في القارة السمراء مستقبلًا، خاصة أنها من بين الدول العشرة الأكبر حول العالم في هذا المجال.