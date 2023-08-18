«بلدي الجفرة» يبحث مع مؤسسة التعدين معوقات مشروع مصنع الأسمنت في سوكنة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث عميد المجلس البلدي عثمان أبوبكر مع مدير عام المؤسسة الوطنية للتعدين فرج الشندولي المعوقات والمشكلات التي تواجه الشركة الأفريقية للأسمنت لتنفيذ مشروع مصنع الأسمنت في منطقة سوكنة.

جاء ذلك في لقاء بديوان المؤسسة بحضور عضو المجلس البلدي عبداللطيف جلالة ومدير فرع المؤسسة بالجفرة نوري العربي ومدير الشركة الأفريقية، حسب بيان المجلس البلدي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

منح الشركة المنفذة شهرا لبدء المشروع

وتناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالمشروع، إضافة إلى أمور الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وفق البيان.

واتفق الحضور على منح الشركة شهرا لبدء تنفيذ المصنع، وإلا ستتخذ الإجراءات القانونية لسحب المشروع وإيجاد مستثمر آخر.