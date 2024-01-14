شركة الكهرباء تصلح أعطال الشبكة جراء الأمطار في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

يعكف فنيي الشركة العامة للكهرباء على إصلاح الأعطال الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة في مدينة البيضاء.

وقال الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الأمطار الغزيرة أدت إلى سيلان بعض الأودية، حيث تعرضت بعض خطوط الضغط المنخفض للعطب نتج عنها انقطاع التيار الكهربائي.

- حماد يوجِّه بإنقاذ العالقين جراء السيول في البيضاء

- مديرية أمن البيضاء تخلي بعض المنازل بسبب السيول (فيديو)

وأضافت أن الفرق الفنية التابعة لإدارة توزيع الجبل الأخضر باشرت على الفور أعمال الصيانة، ولا تزال على إصلاح الأعطال، وفور الانتهاء منها سيجرى إعادة الكهرباء للأحياء التي انقطعت عنها الكهرباء.

وشهدت مدينة اليوم السبت أمطارًا غزيرة أدت إلى إخلاء منازل في حي الجنين بالمدينة؛ بحسب مديرية أمن البيضاء.

جانب من أعمال الصيانة لشبكة الكهرباء في مدينة البيضاء، السبت 13 يناير 2024 (الشركة العامة للكهرباء)

جانب من أعمال الصيانة لشبكة الكهرباء في مدينة البيضاء، السبت 13 يناير 2024 (الشركة العامة للكهرباء)