شاهد.. الحلقة الثامنة من مئوية ليبيا: «حكومة.. جمهورية.. وفاشية»

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة الوسط (WTV) الحلقة الثامنة من سلسلة مئوية ليبيا (1911- 2011) عند السادسة وخمس دقائق (6:05) مساء اليوم السبت.

وتحمل الحلقة عنوان «حكومة في أجدابيا.. جمهورية في طرابلس.. فاشية في روما»، ويعاد بث الحلقة الساعة 11 مساءً.

وبدأ بث الحلقات في الذكرى 72 ليوم الاستقلال، وفيها يجري رصد التجربة السياسية الليبية في مجرياتها المتعددة مع تفاصيل خفية ولقطات حصرية تكشف للمرة الأولى.

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وتتضمن الحلقات تعليقات من الخبراء والمختصين على ما شهدته ليبيا من تحولات خلال المئوية التي شهدت أحداثُا ضخمة قبل الوصول إلى ثورة السابع عشر من فبراير 2011.