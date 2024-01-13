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شاهد.. الحلقة الثامنة من مئوية ليبيا: «حكومة.. جمهورية.. وفاشية»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 يناير 2024, 05:57 مساء
شاهد.. الحلقة الثامنة من مئوية ليبيا: «حكومة.. جمهورية.. وفاشية»
غلاف للحلقة الثامنة من سلسلة مئوية ليبيا (بوابة الوسط)
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تبث قناة الوسط (WTV) الحلقة الثامنة من سلسلة مئوية ليبيا (1911- 2011) عند السادسة وخمس دقائق (6:05) مساء اليوم السبت.

وتحمل الحلقة عنوان «حكومة في أجدابيا.. جمهورية في طرابلس.. فاشية في روما»، ويعاد بث الحلقة الساعة 11 مساءً.

وبدأ بث الحلقات في الذكرى 72 ليوم الاستقلال، وفيها يجري رصد التجربة السياسية الليبية في مجرياتها المتعددة مع تفاصيل خفية ولقطات حصرية تكشف للمرة الأولى.

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- شاهد.. «حرب عند الحدود ثم مفاوضات».. قناة «الوسط» تبث الحلقة السابعة من «مئوية ليبيا»

وتتضمن الحلقات تعليقات من الخبراء والمختصين على ما شهدته ليبيا من تحولات خلال المئوية التي شهدت أحداثُا ضخمة قبل الوصول إلى ثورة السابع عشر من فبراير 2011.

الحلقات السابقة:
- «مئوية ليبيا» الحلقة (1-2): ليبيا العثمانية
- «مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال
- «مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو
- «مئوية ليبيا» الحلقة (5): إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق
- «مئوية ليبيا» الحلقة (6): أحمد الشريف .. وحدة المقاومة الوطنية
- «مئوية ليبيا» الحلقة (7): «حرب عند الحدود ثم مفاوضات»

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