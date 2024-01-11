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عون يبحث مع أمين «الآبو» دراسة إنشاء خط غاز نيجيري إلى أوروبا عبر ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 يناير 2024, 08:26 صباحا
عون يبحث مع أمين «الآبو» دراسة إنشاء خط غاز نيجيري إلى أوروبا عبر ليبيا
لقاء عون مع أمين «الآبو» في طرابلس، 10 يناير 2024. (وزارة النفط والغاز)
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بحث وزير النفط والغاز في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد عون مع الأمين العام لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول «الآبو» عمر الفاروق عمل دراسة اقتصادية لإنشاء خط غاز من نيجيريا إلى أوروبا يمر بالنيجر وليبيا.

جاء ذلك خلال زيارة الفاروق للعاصمة طرابلس يرافقه مدير الدراسات والبحوث بالمنظمة ومدير مكتبه، وذلك للمشاركة في قمة الطاقة والاقتصاد 2024 التي تستضيفها ليبيا يومي 13 و14 يناير الجاري، حسب بيان وزارة النفط على صفحتها في موقع «فيسبوك» أمس الأربعاء.

إنشاء البنك الأفريقي للطاقة
وناقش الطرفان سبل إنشاء البنك الأفريقي للطاقة لدعم مشاريع الصناعة النفطية بأفريقيا، والاستفادة منها في إنتاج الطاقات المتجددة وتنمية الدول الأفريقية الأعضاء.

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وأكد الطرفان أهمية التعاون المشترك بين الدول الأعضاء للاستفادة من الخبرات والتقنية والدروس والخبرة المكتسبة في صناعة النفط والغاز ومجال التعاقدات، كما ركزا على تواصل وأشراك الأطراف الفنية للاستفادة المشتركة من الخبرات المتوافرة لدى الدول الأعضاء من مراكز ومعاهد ومؤسسات فنية.

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