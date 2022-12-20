مع التدافع الأوروبي على مصادر الطاقة.. ليبيا تمتلك ثاني أطول شبكة أنابيب غاز في أفريقيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

كشف تقرير دولي عن امتلاك ليبيا ثاني أطول شبكة أنابيب غاز قيد التشغيل في القارة الأفريقية، غير أنه توقع تراجع مرتبتها خلال سنوات مع إطلاق عدة دول مشاريع كبرى لتوصيل الغاز عبر الأنابيب إلى أوروبا.

وكشف تقرير أعدّته مؤسسة «غلوبال إنرجي مونيتور» الدولية نشر شهر ديسمبر الجاري حمل عنوان «التدافع على الغاز الأفريقي»، أن قارة أفريقيا تملك نحو 31 ألفا و555 كيلومترا من خطوط نقل الغاز، حيث ليبيا لوحدها لديها 6 آلاف و243 كيلومترا لتحتل بذلك المرتبة الثانية أفريقيا، وسبقتها الجزائر التي تمتلك أطول شبكة خطوط أنابيب غاز عاملة بطول 13 ألفا و630 كيلومترا. والثالثة مصر بشبكة أنابيب غاز بطول 3545 كيلومترا ونيجيريا الرابعة بشبكة 3200 كيلومتر وتونس الخامسة بشبكة 1105 كيلومترات. وباستثناء نيجيريا، فإن الدول الأربع الأخرى التي لديها أطول شبكات أنابيب غاز في الخدمة موجودة في شمال أفريقيا.

لماذا ستتراجع مرتبة شبكة الأنابيب الليبية في أفريقيا؟

وتمتلك أفريقيا ما مجموعه 23 ألفا و932 كيلومترا من البنية التحتية لخطوط أنابيب نقل الغاز قيد التطوير لكن الكثير منها لم يُبنَ حتى الآن، مع وجود معظم المشروعات في مرحلة الاقتراح. وحاليا تقود نيجيريا بناء خط أنابيب الغاز الإقليمي بطول 1427 كيلومترا قيد الإنشاء

وفق ما أشار تقرير مؤسسة «غلوبال إنرجي مونيتور»، المشروع الذي سيُوصل خط أنابيب الغاز عبر نيجيريا، بعد ذلك، بخط أنابيب الغاز عبر الصحراء المقترح، الذي يهدف إلى تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا والمعروف باسم «نيغال» وذلك بالشراكة مع الجزائر والنيجر ونيجيريا. وتُعد بذلك موزمبيق وجنوب أفريقيا ونيجيريا والنيجر والجزائر البلدان الـ5 الأولى من حيث طول خط الأنابيب المقترح.

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ويعني ذلك أن ترتيب ليبيا من حيث طول شبكة أنابيب نقل الغاز إلى أوروبا سيتراجع، في وقت لا يزال الغموض يخيم على مقترحها بالانضمام إلى مشروع «نيغال» العابر من صحراء النيجر ونيجيريا.

بدورها جنوب أفريقيا وضعت ممرات استراتيجية لأنابيب الغاز وخُصص الكثير منها للاستخدام المحلي إلى جانب خطوط الأنابيب الرئيسة المقترحة التي ستربط البلاد بموزمبيق وناميبيا. وتشمل المشروعات المخطط لها في أفريقيا خط أنابيب النهضة، الذي تبلغ سعته عند تشييده 13.2 مليون طن سنويا وطوله 2600 كيلومتر، ويربط مشروع شركتي «توتال إنرجي» و«إكسون موبيل» لاستخراج الغاز الطبيعي. علما أن مشروع خط أنابيب النهضة الأفريقي ينتظر أن يكتمل في عام 2026 على الجانب الجنوب أفريقي وعلى الجانب الموزمبيقي في عام 2025.

ليبيا رابع أكبر منتج للكهرباء من الغاز في أفريقيا

من جهة أخرى كشف التقرير الدولي أن أكبر خمسة منتجين للكهرباء من الغاز في أفريقيا هى مصر (51.608 ميجاواط)، والجزائر (22.247 ميجاواط)، ونيجيريا (10.968 ميجاواط)، وليبيا (10.163 ميجاواط)، وتونس (5.633 ميجاواط) وبقية أفريقيا (8.623 ميجاواط). ويبلغ إجمالي الكهرباء المنتجة من الغاز في أفريقيا 109.242 ميجاوات.

ويشير التقرير إلى أن 600 مليون أفريقي أو 43% من السكان لا يحصلون على الكهرباء. ووفقا للمصدر نفسه، فإن «إمكانية الوصول الشامل إلى الكهرباء النظيفة والميسورة التكلفة والموثوق بها يمثل أولوية قصوى في أفريقيا».