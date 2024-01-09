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مؤسسة النفط تجتمع بأعيان فزان لمناقشة طلباتهم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 يناير 2024, 09:36 مساء
مؤسسة النفط تجتمع بأعيان فزان لمناقشة طلباتهم
جانب من اجتماع مجلس إدارة مؤسسة النفط مع وفد من فزان في بنغازي، الثلاثاء 9 يناير 2024 (المؤسسة الوطنية للنفط)
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اجتمع في مدينة بنغازي اليوم الثلاثاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة، مع أعيان منطقة فزان لمناقشة طلباتهم، بحسب بيان للمؤسسة التي لم تحدد تلك المطالب.

وأفادت المؤسسة، في بيان مقتضب على صفحتها على «فيسبوك»، أن اللقاء ناقش تداعيات الاعتصام الذي أدى لإعلان حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي القريب من مدينة أوباري في الجنوب الليبي.

ولم تعلن مؤسسة النفط التوصل لاتفاق مع وفد فزان بخصوص استئناف التصدير بحقل الشرارة.

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مطالب أهالي فزان
وأعلن محتجون في فزان، الثلاثاء الماضي، إغلاق حقل الشرارة بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم مع السلطات المعنية، والمتمثلة في ضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز، محملين المؤسسة الوطنية للنفط والحكومات المسؤولية الكاملة في حال عدم تحقيق مطالبهم.

ويطالب المحتجون بتوفير الوقود ومشتقاته في فزان، وتفعيل قرار إنشاء مصفاة بالجنوب، وصيانة الطرق المتهالكة بمدن فزان، وتعيين الخريجين من أبناء المنطقة وإعادة هيكلة صندوق إعمار فزان، بالإضافة إلى إلغاء الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والمؤسسة الوطنية للنفط بخصوص مستشفى أوباري العام وإلزام المؤسسة بإنشاء مستشفى خاص بفزان.

جانب من اجتماع مجلس إدارة مؤسسة النفط مع وفد من فزان في بنغازي، الثلاثاء 9 يناير 2024 (المؤسسة الوطنية للنفط)
جانب من اجتماع مجلس إدارة مؤسسة النفط مع وفد من فزان في بنغازي، الثلاثاء 9 يناير 2024 (المؤسسة الوطنية للنفط)
جانب من اجتماع مجلس إدارة مؤسسة النفط مع وفد من فزان في بنغازي، الثلاثاء 9 يناير 2024 (المؤسسة الوطنية للنفط)
جانب من اجتماع مجلس إدارة مؤسسة النفط مع وفد من فزان في بنغازي، الثلاثاء 9 يناير 2024 (المؤسسة الوطنية للنفط)
جانب من اجتماع مجلس إدارة مؤسسة النفط مع وفد من فزان في بنغازي، الثلاثاء 9 يناير 2024 (المؤسسة الوطنية للنفط)
جانب من اجتماع مجلس إدارة مؤسسة النفط مع وفد من فزان في بنغازي، الثلاثاء 9 يناير 2024 (المؤسسة الوطنية للنفط)
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