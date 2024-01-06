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الناطق باسم شركة البريقة لـ«بوابة الوسط»: تحويل 2.5 مليون لتر بنزين من مصراتة إلى سبها يوميًّا

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي السبت 06 يناير 2024, 10:41 مساء
الناطق باسم شركة البريقة لـ«بوابة الوسط»: تحويل 2.5 مليون لتر بنزين من مصراتة إلى سبها يوميًّا
مقر شركة البريقة لتسويق النفط في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن المستشار الإعلامي والناطق باسم شركة البريقة لتسويق النفط أحمد المسلاتي، اليوم السبت، تحويل مليونين ونصف المليون لتر بنزين من مستودع مصراتة إلى مستودع سبها جنوب غرب ليبيا.

وأوضح المسلاتي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن تحويلات البنزين من مستودع مصراتة ستكون بشكل يومي لحل أزمة الوقود ورفع السعة التخزينية أيضًا بمستودع سبها.

وحسب المصدر ذاته، فسيجرى توزيع مليون و200 لتر يوميًا على محطات المنطقة الجنوبية بالكامل، متوقعًا أن تكون حركة النقل انسيابية خاصة في ضوء تفعيل نظام الكود في سبها وخط الوادي فيما يجرى العمل على تفعيله في خط مرزق وباقي المدن والمناطق بالجنوب.

غلق حقل الشرارة.. وتحرك حكومة الدبيبة
والثلاثاء الماضي، أعلن محتجون من المنطقة الجنوبية غلق حقل الشرارة النفطي بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في إيجاد حلول لضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز، محملين المؤسسة الوطنية للنفط والحكومات المسؤولية الكاملة في حال عدم تحقيق مطالبهم.

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وطالب المحتجون بتوفير الوقود ومشتقاته بالجنوب وتفعيل قرار إنشاء مصفاة بالمنطقة وصيانة الطرق المتهالكة وتعيين الخريجين من أبناء المنطقة وإعادة هيكلة صندوق إعمار المنطقة.

ومساء الجمعة، قالت شركة البريقة لتسويق النفط إنها وزعت 19 ألفا من أسطوانات غاز الطهي في الجنوب من 26 ديسمبر الماضي إلى 5 يناير الجاري، مشددة على أنها تعمل على حل مشاكل نقص الغاز في المنطقة بشكل نهائي.

وأضافت الشركة في بيان أنها مستمرة في تزويد مناطق الجنوب بغاز الطهي بواقع 2.400 أسطوانة غاز يوميا باستثناء يوم الجمعة.

أعلنت «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مساء الخميس، التنسيق مع شركة البريقة لزيادة كميات الوقود المتجهة لمستودع سبها، وذلك في إطار تلبية مطالب المحتجين في الجنوب المتعلقة بتوفير الوقود ومشتقاته.

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