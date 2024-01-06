«البريقة»: توفير 490 أسطوانة غاز طهي إضافية للمواطنين في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

قالت شركة «البريقة لتسويق النفط» اليوم السبت إنها وفرت 490 أسطوانة غاز طهي إضافية للمواطنين في مدينة زليتن.

وأوضحت الشركة أنها مستمرة في تلبية احتياجات المواطنين في زليتن من وقود المحروقات وغاز الطهي، مشيرة إلى تزويد نقاط البيع المباشر في المدينة بشكل يومي، مع البيع بالأسعار الرسمية التي حددتها الجهات المختصة.

وأكد البيان أن نقاط البيع تعمل بشكل طبيعي وفعّال، مضيفة: «هذه الجهود تهدف إلى تسهيل حياة المواطنين وتحسين مستوى رفاهيتهم من خلال توفير الوقود الضروري لتلبية احتياجاتهم اليومية».

توزيع 19 ألف اسطوانة غاز طهي في الجنوب

وأمس قالت «البريقة» إنها وزعت 19 ألفا من أسطوانات غاز الطهي في الجنوب من 26 ديسمبر الماضي إلى 5 يناير الجاري، مشددة على أنها تعمل على حل مشاكل نقص الغاز في المنطقة بشكل نهائي.

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وأضافت أنها مستمرة في تزويد مناطق الجنوب بغاز الطهي بواقع 2.400 أسطوانة غاز يوميا باستثناء يوم الجمعة، وذلك في وقت أغلق فيه محتجون حقل الشرارة النفطي.

اسطوانات غاز الطهي في نقاط التوزيع بزليتن (شركة البريقة لتسويق النفط)

اسطوانات غاز الطهي في نقاط التوزيع بزليتن (شركة البريقة لتسويق النفط)

اسطوانات غاز الطهي في نقاط التوزيع بزليتن (شركة البريقة لتسويق النفط)