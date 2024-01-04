«حرس المنشآت»: إغلاق حقل الشرارة عمل ضد المصلحة العامة للدولة والليبيين

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر جهاز حرس المنشآت النفطية، اليوم الخميس، أن ما قام به المحتجون من إغلاق حقل الشرارة النفطي جنوب غرب ليبيا وإيقاف الإنتاج هو «عمل ضد المصلحة العامة للدولة والليبيين»، محملا المسؤولية القانونية عن ذلك «لكل من تسبب في إغلاق المنشآت النفطية التي هي ملك لكل الليبيين».

وأكد الجهاز في البيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك» أن ليبيا «في مرحلة حساسة وحرجة في بناء الوطن تحتاج تضافر الجميع في صف واحد»، معلنا رفضه الكامل لأي محاولة لوقف العمل بالمنشآت النفطية أو إيقاف إمدادات خطوط النفط والغاز أو التعدي عليها.

ووصف الجهاز إغلاق المنشآت النفطية بحقل الشرارة بأنها من «الأفعال غير المسؤولة والتي أدت إلى إجبار مدير حقل الشرارة بإيقاف عمليات الإنتاج»، مؤكدا أن هذه الخطوة «ستؤثر تأثيرا مباشرا على الاقتصاد الوطني». وذكر كذلك بأن «مهمته حراسة وحماية المنشآت النفطية في جميع ربوع ليبيا»، منوها إلى أنه لن يسمح «لأي من كان بالمساس بمقدرات الشعب الليبي».

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وأعلن محتجون من فزان، يوم الثلاثاء، إغلاق حقل الشرارة النفطي بعد انتهاء مهلة منحوها لكل من المؤسسة الوطنية للنفط والحكومات للاستجابة لمطالبهم المتمثلة في تحسين الخدمات وتوفير الوقود والغاز، بعدما حملوا تلك الجهات المسؤولية الكاملة عن تردي الأوضاع المعيشية في المنطقة الجنوبية.

مخاطر إغلاق الحقول النفطية

وحذرت وزارة النفط والغاز في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» من مخاطر إغلاق الحقول النفطية، وأوضحت أن من العواقب «حدوث أزمة في إنتاج الطاقة الكهربائية وأيضا مغادرة الشركاء الأجانب السوق الليبية والبحث عن بديل».

وقالت الوزارة في بيان أمس الأربعاء، إن تلك الحوادث تؤدي إلى «فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ليبقى دون تسويق أو يقل الطلب عليه، واحتمالية فقدان المستوردين للنفط الليبي إلى غير رجعة لتخوفهم من عدم الاستقرار في الإمدادات، وعدم قدرتنا على الإيفاء بالعقود والاتفاقيات، واحتمالية العودة لإعلان (القوة القاهرة) وغير ذلك من إجراءات محتملة».