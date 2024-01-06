سقوط عمود إنارة على سيارة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

سقط عمود إنارة على سيارة مواطن بالقرب من حديقة سوق الثلاثاء في العاصمة طرابلس.

وقالت مديرية أمن طرابلس في بيان مقتضب، إن الحادث يعزى إلى قوة وشدة الرياح ولم يسفر عن أضرار بشرية.

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وأظهرت صور منشورة على صفحة المديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تضرر السيارة بشدة جراء سقوط عمود الإنارة عليها.

وفي وقت سابق، دعا مكتب شؤون المرور بالمديرية السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب السرعة بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع سرعة الرياح ما قد يتسبب في انعدام الرؤية على الطريق.

سقوط عمود إنارة على سيارة في طرابلس، 6 يناير 2024. (مديرية أمن طرابلس)

سقوط عمود إنارة على سيارة في طرابلس، 6 يناير 2024. (مديرية أمن طرابلس)

سقوط عمود إنارة على سيارة في طرابلس، 6 يناير 2024. (مديرية أمن طرابلس)