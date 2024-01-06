تحذير من «أمن طرابلس» للسائقين بسبب الأحوال الجوية

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، تنبيهًا إلى السائقين نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

ودعا المكتب السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب السرعة بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع سرعة الرياح ما قد يتسبب في انعدام الرؤية على الطريق، وفق بيان مقتضب صادر عن المديرية.

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وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة على مناطق الشمال الغربي، السبت، تصل سرعتها أحيانا إلى 60 كيلومترا في الساعة، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار أحيانا.