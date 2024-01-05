عميد سرت يطالب بتفعيل السلخانة العامة واعتماد الختم الصحي لمحال بيع اللحوم

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

طالب عميد بلدية سرت، مختار المعداني، الجهات المسؤولة بتفعيل عمل السلخانة العامة، واعتماد الختم الصحي لمحال بيع اللحوم في البلدية.

وتفقد المعداني، رفقة عضو من المجلس البلدي سرت ومدير مصلحة أملاك الدولة ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي ومندوب عن مصلحة التخطيط العمراني ومدير مكتب الإصحاح البيئي، موقع السلخانة العامة بالمدينة.

- تشميع محل تجاري بعد ضبط لحوم مخزنة في الحمام

وشدد عميد البلدية، خلال الزيارة التي جرت أمس الخميس، على ضرورة تفعيل السلخانة العامة فورا، واعتماد الختم الصحي لكل محال بيع اللحوم والدواجن بمنطقة سرت، وتكليف دوريات الحرس البلدي بمتابعة هذا الملف.

ضبط لحوم بحمام محل قصاب في سرت

وألقى جهاز الحرس البلدي في سرت القبض على صاحب محل لبيع اللحوم، وشمع المحل بالشمع الأحمر إثر ضبط كميات من اللحوم المعدة للبيع مخزنة في الحمام.

وأفادت مصادر من فرع جهاز الحرس البلدي في سرت «بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، بأنه للمرة الأولى يجري ضبط لحوم مخزنة داخل حمام بمحل لبيع اللحوم في المدينة.

مقر السلخانة العامة في سرت. (الإنترنت)