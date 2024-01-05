تشميع محل تجاري بعد ضبط لحوم مخزنة في الحمام

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

ألقى جهاز الحرس البلدي في سرت القبض على صاحب محل لبيع اللحوم، وتشميع المحل بالشمع الأحمر، إثر ضبط كميات من اللحوم المعدة للبيع مخزنة في الحمام.

وأفادت مصادر من فرع جهاز الحرس البلدي في سرت «بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، بأنه للمرة الأولى يجري ضبط لحوم مخزنة داخل حمام بمحل لبيع اللحوم في المدينة.

وأوضحت المصادر أن الواقعة جرى اكتشافها خلال حملة تفتيش لأعضاء وحدة الدوريات بفرع جهاز الحرس البلدي في سرت رفقة رئيس فرع الجهاز العميد جمعة امبية.

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وقالت المصادر إن الحملة التفتيشية استهدفت محال بيع المواد الغذائية واللحوم والمخابز وصناعة الحلويات، للتأكد من التزام القائمين عليها بالنظافة والإجراءات القانونية والاشتراطات الصحية.

وأكد رئيس فرع جهاز الحرس البلدي في سرت العميد جمعة امبية «قفل محل قصاب اللحوم، وتشميعه بالشمع الأحمر بشكل عاجل، وتوقيف صاحبه إلى حين استكمال باقي الإجراءات»، مشيرا إلى ضبط عديد المخالفات الصحية خلال الحملة التفتيشية.

عنصر من الحرس البلدي خلال تفتيش محل القصاب في سرت. (الإنترنت)

عنصر من الحرس البلدي خلال تفتيش محل القصاب في سرت. (الإنترنت)

عنصر من الحرس البلدي خلال تفتيش محل القصاب في سرت. (الإنترنت)