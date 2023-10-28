إتلاف 4 قناطير برتقال فاسد في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

ضبطت دورية تفتيش لأعضاء الحرس البلدي في سرت، اليوم السبت، كميات كبيرة من البرتقال الفاسد غير الصالح للاستهلاك البشري.

وقال مصدر بالحرس البلدي لـ«بوابة الوسط» إن الكمية تقدر بنحو أربعة قناطير، موضحًا أنه جرى ضبطها خلال جولة تفتيش بسوق بيع الخضروات في سرت، ومن ثم إتلافها.

مصادرة وإتلاف 200 كيلو بطاطس فاسدة في سرت

ضبط لحوم فاسدة وأدوية منتهية الصلاحية في سرت

وينشط الحرس البلدي في سرت في جولاته التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية بشكل دوري، إذ أتلفت فرقه في يوليو الماضي 200 كيلو بطاطس فاسدة، كما ضبطت في مارس لحوما فاسدة وأدوية منتهية الصلاحية.

إتلاف برتقال فاسد في سرت، 28 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)