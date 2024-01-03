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الدبيبة يعرض على 27 سفيرا لدى ليبيا رؤيته للحل السياسي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 يناير 2024, 08:01 مساء
الدبيبة يعرض على 27 سفيرا لدى ليبيا رؤيته للحل السياسي
رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة يجتمع مع سفراء الدول العربية والأفريقية والإسلامية، الأربعاء 3 يناير 2023 (منصة حكومتنا)
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استعرض رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة رؤيته للحل السياسي في ليبيا، وذلك خلال اجتماعه مع 27 سفيرًا لدى ليبيا يمثلون الدول العربية والأفريقية والإسلامية.

حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، والمكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية، وعدد من مديري الإدارات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

ورحب الدبيبة، خلال كلمته في الاجتماع، بعودة السفارات للعمل من داخل طرابلس، ما يسهم في التكامل والتعاون مع كل الدول من خلال تفعيل عمل السفارات، وتواصلها بشكل مباشر مع كل المؤسسات الليبية المختلفة، لتطوير العلاقات الثنائية، بحسب بيان نشرتها منصة حكومتنا على «فيسبوك».

الدبيبة يدعم جهود باتيلي
وأضاف البيان أن الدبيبة أوضح رؤية حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» السياسية التي تدعم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي من خلال إجراء انتخابات نزيهة وفق قوانين عادلة ونزيهة.

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وأكد الدبيبة دعمه الجهود الإقليمية وتوحيدها من أجل تهدئة الأوضاع في السودان، والعمل على استقراره، ونزع فتيل الأزمة من خلال الجهود العربية والأفريقية، مجددا تأكيده موقف ليبيا تجاه ما يحدث في قطاع غزة، ودعم بلاده القضية الفلسطينية.

الدبيبة يبحث مع السفراء منح التأشيرات وفتح وجهات الطيران
وناقش الاجتماع عددا من القضايا المتعلقة بمنح التأشيرات، وفتح وجهات الطيران أمام البلدان العربية والإسلامية، وضرورة إسهام السفارات في تذليل أي صعوبات تواجه هذه الملفات الخدمية.

حضر الاجتماع سفراء دول: البحرين، والجزائر، وقطر، والسعودية، والعراق، واليمن، وفلسطين، والسودان، والصومال، وتونس، والكونغو، وتركيا، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وغانا، والنيجر، ونيجيريا، وإريتريا، ومالي، وبوركينا فاسو، وغينيا كوناكري، وتشاد، وبنغلاديش، وبنين، وجزر القمر، وباكستان.

رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة يجتمع مع سفراء الدول العربية والأفريقية والإسلامية، الأربعاء 3 يناير 2023 (منصة حكومتنا)
رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة يجتمع مع سفراء الدول العربية والأفريقية والإسلامية، الأربعاء 3 يناير 2023 (منصة حكومتنا)
رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة يجتمع مع سفراء الدول العربية والأفريقية والإسلامية، الأربعاء 3 يناير 2023 (منصة حكومتنا)
رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة يجتمع مع سفراء الدول العربية والأفريقية والإسلامية، الأربعاء 3 يناير 2023 (منصة حكومتنا)
رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة يجتمع مع سفراء الدول العربية والأفريقية والإسلامية، الأربعاء 3 يناير 2023 (منصة حكومتنا)
رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة يجتمع مع سفراء الدول العربية والأفريقية والإسلامية، الأربعاء 3 يناير 2023 (منصة حكومتنا)
رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة يجتمع مع سفراء الدول العربية والأفريقية والإسلامية، الأربعاء 3 يناير 2023 (منصة حكومتنا)
رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة يجتمع مع سفراء الدول العربية والأفريقية والإسلامية، الأربعاء 3 يناير 2023 (منصة حكومتنا)
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