ضبط 3 سيارات مطلوبة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأربعاء، ضبط 3 سيارات مطلوبة لدى الجهات الأمنية في قضايا سرقة وسطو.

وقالت المديرية في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك» إن قوة المهام الخاصة ضبطت سيارتين واحدة مسروقة منذ العام 2011 والأخرى مسروقة منذ فبراير 2022، وذلك خلال الاستيقافات الأمنية بالعاصمة.

- استعادة سيارة مسروقة منذ 11 عامًا في طرابلس

وسلمت الدورية الأمنية السيارتين والسائقين إلى مركز الشرطة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.

وفي منشور آخر، أوضحت مديرية أمن طرابلس أن شرطة النجدة ضبطت سيارة مطلوبة لمركز شرطة حي الأندلس في قضية سطو مسلح العام الماضي.

سيارة مسروقة ضبطتها أجهزة الأمن في طرابلس (مديرية أمن طرابلس)

سيارة مسروقة ضبطتها أجهزة الأمن في طرابلس (مديرية أمن طرابلس)