«هنا ليبيا» خلال 2023.. أخبار البلديات وهموم المواطنين أمام الكاميرا

القاهرة - بوابة الوسط

رصد برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv) مشواره خلال العام 2023، حيث رافق أبرز الأحداث المحلية في جميع البلديات، ونقل مطالب المواطنين وهمومهم على الهواء، وأنتج قصصًا وتحقيقات ركزت على محاور تشغل الرأي العام.

وفي آخر حلقات العام 2023، استمع البرنامج مع شبكة مراسليه في مختلف المناطق لأبرز الأحداث التي رصدتها عدسة القناة، من الغرب إلى الشرق والجنوب، كانت القضية الأولى هي إيصال صوت المواطن.

انضم مراسلو البرنامج من المدينة التي يغطيها ليشرح أبرز المحطات التي رصدها ونقلها للبرنامج، سواء ما يتعلق بالمشروعات الخدمية، وأبرز الأسعار، والملفات الصحية والتعليمية والبنى التحتية، فضلا عن التوتر الأمني الذي برز بشكل طفيف، بالإضافة إلى نكبة درنة.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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