المنفي يتفقد الكلية العسكرية ومقر جهاز المخابرات العامة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، صباح اليوم الأحد، زيارة تفقدية إلى الكلية العسكرية، وكذلك مقر جهاز المخابرات في طرابلس، حيث كان في استقباله رؤساء ومديرو الإدارات في الجهتين.

واطلع المنفي خلال جولته بمقر جهاز المخابرات العامة على سير العمل بإدارات الجهاز، موصيًا بمزيد من العطاء لتحقيق الأمن في جميع أرجاء البلاد، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جولة المنفي بالكلية العسكرية

واستقبل المنفي لدى وصوله مقر الكلية العسكرية في طرابلس، رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، وآمر الكلية العسكرية، حيث استهل القائد الأعلى للجيش، جولته بالتفتيش على حرس الشرف، ومصافحة مستقبليه من مديري الإدارات، وكبير المعلمين بالكلية العسكرية، كما وضع إكليلًا من الزهور على أرواح شهداء الكلية العسكرية.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن المنفي تفقد خلال جولته مرافق ومنشآت الكلية العسكرية، واطلع على التجهيزات الفنية واستمع إلى شروح وافية عن برامج التدريب، ومشاريع تعزيز القدرات، كما وقف على احتياجات تلك المرافق.

دعم الكلية العسكرية

وأكد المنفي خلال زيارته عزمه توفير الإمكانات اللازمة للكلية العسكرية التي تضم طلابًا من كل أنحاء ليبيا، وذلك للرفع من المستوى التعليمي بجميع المؤسسات العسكرية بما يتماشى مع التطور التقني، مشيدًا بما يبذله القائمون على هذا الصرح من جهد للوصول بالطلبة إعدادًا وتأهيلًا إلى أعلى درجات الكفاءة.

كما أكد القائد الأعلى للجيش أهمية مواكبة التطور العلمي لتتمكن القوات المسلحة الليبية من مواجهة التحديات العسكرية والأمنية المختلفة والمستجدة على مجتمعنا وأخطرها الإرهاب.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن المنفي تسلم في ختام جولته، درع الكلية العسكرية تقديرًا لجهوده في تحقيق الأمن والاستقرار، وسعيه المتواصل للتوافق لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة.

زيارة المنفي إلى مقر الكلية العسكرية في طرابلس، الأحد 31 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)

زيارة المنفي إلى مقر الكلية العسكرية في طرابلس، الأحد 31 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)

زيارة المنفي إلى مقر الكلية العسكرية في طرابلس، الأحد 31 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)

زيارة المنفي إلى مقر الكلية العسكرية في طرابلس، الأحد 31 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)

زيارة المنفي إلى مقر الكلية العسكرية في طرابلس، الأحد 31 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)

زيارة المنفي إلى مقر الكلية العسكرية في طرابلس، الأحد 31 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)

زيارة المنفي إلى مقر الكلية العسكرية في طرابلس، الأحد 31 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)